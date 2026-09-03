Mejora la circulación en la AP-7 en Cerdanyola (Barcelona), que mantiene un carril cortado

Carril reabierto en la AP-7 tras un incendio en Cerdanyola (Barcelona) - SCT

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 mantiene este jueves por la mañana uno de sus carriles cortados a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) hacia Tarragona y su circulación ha mejorado tras las complicaciones generadas por el incendio de un vehículo a primera hora de la mañana.

Concretamente, sobre las 12.00 horas hay retenciones de unos 7 kilómetros, según el Servei Català de Trànsit (SCT).

El incidente ha obligado a cortar la vía sobre las 7 horas y, una media hora después, se ha reabierto un carril al tráfico.