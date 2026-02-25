De Mello (Bondalti) descarta mejorar el precio de la OPA sobre Ercros

Archivo - El presidente de Bondalti, Joao de Mello - BONDALTI - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bondalti, João de Mello, ha descartado mejorar el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) que la empresa ha lanzado sobre Ercros, en sendas entrevistas en 'El Periódico de Catalunya', 'La Vanguardia' y 'Expansión' este miércoles.

La OPA sobre el 100% de las acciones de la empresa ofrece 3,505 euros por acción, con una prima cercana al 40% sobre la cotización antes de lanzarse, en marzo de 2024, y los accionistas pueden acudir hasta el próximo 13 de marzo.

De Mello ha justificado esta imposibilidad de subir el precio por los resultados de Ercros desde 2022 --hasta septiembre, la empresa catalana perdió 41 millones de euros-- y ha previsto que, en 2025, "probablemente presentará los peores resultados en años" el próximo viernes.

Ha añadido que, si la OPA fracasa, la acción perderá valor y se situará sobre los dos euros, frente a los 3,38 euros por título que registra en la mañana de este miércoles.

Por otro lado, ha recordado que un informe independiente encargado por Ercros señalaba que el precio de la oferta es justo y ha reiterado que "el precio en bolsa solo se sostiene porque hay esta oferta".

"UNIR ESFUERZOS"

De Mello ha explicado que el objetivo de la oferta es "unir esfuerzos y crear dimensión para diluir los costes" y poder competir con los sectores químicos chino y estadounidense.

En este sentido, ha asegurado que la operación busca crear un campeón europeo en el sector químico: "Ambicionamos crear un campeón ibérico y europeo".

Por otro lado, ha subrayado que la sede social de Ercros se mantendrá en Barcelona y que tampoco habrá cambios en las plantas y en la plantilla: "Tenemos el compromiso de que durante un año no hay cambios fundamentales".