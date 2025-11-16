El Memorial de les Camposines (Tarragona) incorpora 78 nombres de víctimas de la Batalla del Ebro

Espadaler en su intervención en el Memorial de les Camposines - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Memorial de les Camposines de La Fatarella (Tarragona) ha incorporado este domingo 78 nuevos nombres en las placas conmemorativas en homenaje a las víctimas y combatientes de la Batalla del Ebro, coincidiendo con el 87 aniversario del fin de la contienda.

La incorporación de los nuevos nombres es el resultado del trabajo continuo de la Dirección General de Memoria Democrática para la identificación y dignificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y a las nuevas incorporaciones en el Censo de personas desaparecidas, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

El homenaje, organizado con la colaboración del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) y el Ayuntamiento de La Fatarella, y ha estado presidido por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y por el alcalde del municipio, Jordi Rius.

Espadaler ha reiterado la importancia de "transmitir a los más jóvenes la lucha y el valor de la democracia" con actos como este y ha recordado que en el caso de cada víctima hay una historia y una familia detrás.

"Hacer una lectura individualizada de los nombres invita a pensar que detrás de estas muertes no hay una fría estadística, son hijos, padres y abuelos. Es importante poner nombre a tantos años de silencios", ha añadido.

El acto ha contado también con los testimonios de familiares de desaparecidos, como Pilar Sampietro, periodista y familiar de Miquel Feixas Pujolàs, fallecido en combate con sólo 18 años, y Andrew Johnson, familiar del brigadista canadiense Arthur Johnson, venido expresamente desde Toronto.

El Memorial de les Camposines es un espacio construido en 2005 sobre una antigua trinchera de la Batalla del Ebro, emulando un bunker, y en total ya son 1.984 las víctimas homenajeadas en este.