Mena (Comuns) critica que ERC presione a Sumar sobre las cuentas catalanas y las vincule a los PGE

Afirma que no han recibido "ninguna contrapropuesta" del Govern sobre el Hard Rock

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns, Joan Mena, ha criticado que ERC presione a Sumar sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y los vincule con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "La decisión de los Presupuestos de Catalunya, evidentemente, la tomaremos en Catalunya".

"Un partido que apela a la soberanía de Catalunya quiere que los Prespuestos de Catalunya se decidan en Madrid", ha reprochado Mena en rueda de prensa este lunes, donde ha recordado que quedan dos días para la votación en el Parlament de las enmiendas a la totalidad de las cuentas, y ha reiterado que la condición de los Comuns para negociarlos es que el Govern descarte el proyecto del Hard Rock.

Mena ha subrayado que "no tiene nada que ver la aprobación de los PGE , que le toca plantearlos al Gobierno del Estado y le tocará decidirlos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con los presupuestos de Catalunya que se están decidiendo en estos momentos en el Parlament".

"NINGUNA CONTRAPROPUESTA"

El portavoz de los Comuns ha asegurado que su formación no ha recibido "ninguna contrapropuesta" por parte del Govern a su exigencia de que descarte en Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock, y ha reiterado que su formación no se plantea una abstención en las cuentas.

"Continúa no siendo una opción. Ya hemos dicho más de una vez que queremos aprobar estos Presupuestos y que no estaremos en una abstención", ha subrayado Mena, que ha insistido en que los republicanos no pueden esperar más tiempo a tomar una decisión sobre el proyecto del Hard Rock.

Ha pedido a ERC que decida si quiere un modelo de país "fundamentado en las antiguas ideas de Convergència" o por uno que centre sus esfuerzos en transformar la industria y que apueste por la innovación, la ciencia y la tecnología.

"Queremos hacer una llamada a ERC para que enmiende su error. Tirar atrás el PDU del Hard Rock es una decisión exclusivamente política y es una decisión que le toca tomar al Govern", ha subrayado Mena, que ha reprochado que los republicanos digan que este proyecto no es el suyo pero no lo descarten.

"AGENDA POLÍTICA DE ILLA"

El portavoz ha acusado al Govern de comprar "la agenda política a (Salvador) Illa", y ha subrayado que los Comuns no se levantarán de la mesa de negociación de las cuentas hasta el último minuto.

"Lo que pedimos a ERC es que se atreva a decirle que no al PSC, que deje de ser un Govern subsidiario de lo que está pidiendo el señor Illa", ha reiterado Mena.

AMNISTÍA

Preguntado por si después de la aprobación de la amnistía, los Comuns estarían a favor de hablar de un referéndum en Catalunya, Mena ha respondido que una vez se apruebe esta ley "es el momento de que todo el mundo ponga sus planteamientos sobre la mesa", y ha destacado que los Comuns apuestan por una república plurinacional y solidaria.

Ha sostenido que la aprobación de esta ley es una buena noticia, que sitúa un horizonte de diálogo, y ha añadido que los Comuns trabajarán para que la amnistía "traiga frutos a la vida de los catalanes en infraestructuras y en inversiones por parte del Estado".