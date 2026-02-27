Méndez-Leite: La 40 edición de los Goya debía ser en una ciudad "incontestable", como Barcelona

Archivo - El director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha asegurado este viernes que la 40 edición de los Goya debía celebrarse en una ciudad "incontestable", como Barcelona, que es el centro de producción de una parte sustancial de la historia del cine español.

"El cine catalán siempre ha sido un cine diferenciado. Barcelona ha sido una plaza fundamental en la historia del cine español", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, donde ha añadido que, si se observa las distintas etapas por las que ha ido pasando el cine español, las películas que se hacían en Barcelona marcaban muchísimo.

Méndez-Leite, que se reúne este viernes en la Generalitat con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Cultura Sònia Hernández, en la recepción oficial a puerta cerrada con motivo de los Premios Goya, ha afirmado que este 2025 es el "mejor" año del cine español.

Preguntado por el hecho que solo tres mujeres han ganado --en 4 ocasiones-- el Goya a Mejor Director en 40 años, ha explicado que hay muchos Goyas a la ópera prima que sí los han ganado y que las directoras están "muy bien" consideradas en la industria y por la crítica.

"Quedan cosas por hacer, evidentemente. Se habla mucho de desigualdad de salarios. Pero lo que se ha avanzado tiene tal magnitud que yo estaría tranquilo. Vamos en buena dirección. Tampoco puedes pedirle peras al olmo. En esta edición hay muchas productoras nominadas, por ejemplo, Y el poder está ahí, en la producción".

ABUSOS EN EL CINE

Preguntado por los abusos en la industria, ha detallado que existen protocolos y que se trabajan en ello "con la máxima seriedad y dedicación" y ha defendido que los abusos se producen en el cine en la misma medida que se producen en otros sectores.

Ha apuntado que tampoco cree que haya que estar a la caza de los abusos, sino estar atentos a que no se produzcan: "No a buscar debajo de las piedras a ver si alguien ha hecho algo".