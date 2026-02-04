Méndez Leite asegura que 2025 es "el mejor año de la historia del cine español"

Méndez Leite en declaraciones a Europa Press. - EUROPA PRESS

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez Leite, ha asegurado este miércoles que 2025 ha sido "el mejor año de la historia del cine español", algo que sabe que es arriesgado de decir pero piensa sinceramente, en sus palabras.

En declaraciones a Europa Press en Barcelona, ha destacado el éxito de títulos como 'Sirat' y 'Romería' en el Festival de Cannes, y 'Los Domingos' en el de San Sebastián y en taquilla, así como su "buena acogida" por parte del público y en los mercados extranjeros.

"Yo, por mi edad, conozco bien el cine español, llevo toda la vida ocupándome de ello, y no recuerdo ningún año en el que haya habido tal cantidad de películas prácticamente magistrales, películas estupendas", ha detallado.

En esa línea, ha afirmado que el año ha culminado en "unos resultados palpables, tanto en calidad como numéricamente", y ha señalado que las nominaciones a los Goya están, en sus palabras, muy reñidas.

GOYA EN BARCELONA

Sobre la gala de entrega de los premios Goya, que se celebrará en Barcelona el 28 de febrero, Méndez Leite ha apuntado que están trabajando intensamente en su diseño y organización, y que las cosas están "bastante atadas y controladas".

"Esperamos que sea el gran evento cultural que vienen siendo los Goya en los últimos años. Y debo decir que no es palabrería, que lo pienso sinceramente, que la Academia y los Goya se han convertido en un centro de prestigio dentro de cine español", ha añadido.

El presidente ha asegurado que están "muy contentos" de la colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y que no tienen problemas para llevar la entrega de los Goya fuera de Madrid, que llevan haciéndolo varios años seguidos y que siempre ha ido muy bien, textualmente.

Asimismo, ha subrayado el papel de centros como la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM): "A lo largo de los últimos 30 años han puesto en el mercando, en la industria, a una serie de profesionales muy bien preparados y que han cambiado la cara del cine español".