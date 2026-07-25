Menor anuncia el despliegue de puntos violeta en zonas con aglomeraciones este verano

Archivo - La consellera de Igualdad de la Generalitat, Eva Menor; durante una reunión sobre la regularización extraordinaria de migrantes, a 5 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha anunciado el despliegue de diversos puntos violeta en Catalunya de cara a este verano, especialmente en zonas donde se prevé una alta aglomeración de personas.

Lo ha explicado en una entrevista en '3Cat Info' recogida por Europa Press este sábado, donde ha recordado la importancia de combatir el machismo con una estrategia estructural que se aborde desde diversos puntos.

Al preguntársele por el incremento de llamadas al teléfono de atención por violencia machista tras la final del Mundial de fútbol, Menor ha recordado que "no se puede atribuir a un evento concreto un incremento de las violencias machistas".

"Primero porque los datos hay que ponerlos en contexto y segundo porque estamos dando un mensaje muy determinista", ha indicado la consellera.

Por ello, ha subrayado que la única relación 'causa-efecto' directo con las violencias machistas es el machismo, y que un hombre agreda a su mujer no es por el alcohol o un evento deportivo, ya que estos dos factores pueden actuar como aceleradores, pero no como causas, ha dicho Menor.