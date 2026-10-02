Menor comparte con Corea del Sur el modelo catalán de políticas de igualdad

Delegación de la Comisión de Igualdad de Género y Familia de la Asamblea Nacional de la República de Corea con la consellera Eva Menor - IGUALTAT

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, se ha reunido este viernes con una delegación de la Comisión de Igualdad de Género y Familia de la Asamblea Nacional de la República de Corea, encabezada por su presidenta, Kim Jung jae, informa la Conselleria en un comunicado.

En el encuentro han participado las diputadas Kang Sun young y Lee Soo jin, así como la cónsul general de la República de Corea en Barcelona, Sarah Ahn; y por parte del Departament, la secretaria de Geminismo, Olga Jiménez, la directora general de Equidad en los Trabajos y Corresponsabilidad, Saray Espejo, y la directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas, Carolina Sánchez.

El objetivo ha sido compartir experiencias y modelos de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, derechos de las mujeres y erradicación de las violencias machistas, así como "reforzar los vínculos institucionales y explorar nuevas vías de cooperación" entre Catalunya y Corea del Sur.

Durante la reunión, la consellera Eva Menor ha expuesto las principales líneas de trabajo del Govern y ha destacado iniciativas como el Plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 2026-2030, la Agenda Catalana de Conciliación y Corresponsabilidad y el programa +Dones +Futur.

Otro de los ejes de la reunión ha sido el abordaje de las violencias machistas y la delegación coreana ha podido conocer el modelo catalán y la red de servicios especializados de atención, recuperación y reparación que acompaña a mujeres, niños y adolescentes de todo el territorio.