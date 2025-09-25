Menor destaca el liderazgo y la "visión europea" de Kata Tütto

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha destacado el liderazgo y la "visión europea" de la presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Kata Tütto, y ha asegurado textualmente que es una inspiración para todas aquellas personas que trabajan por una sociedad más justa e igualitaria.

Así lo ha dicho este jueves en declaraciones posteriores a la reunión entre ambas en Barcelona, en las que ha remarcado que "la igualdad no puede ser un principio abstracto", sino que debe transformarse en real en la vida cotidiana y en todos los ámbitos y territorios, informa la Conselleria en un comunicado.

Ha destacado que romper techos de cristal y abrir nuevas puertas para las niñas y las jóvenes es "clave" para la igualdad del mañana, y ha planteado a la presidenta del CdR las prioridades de la nueva Estrategia de Europea de Igualdad de Género 2026-2030 y el papel que puede tener en el fortalecimiento de las políticas de igualdad en Catalunya.

Asimismo, ha resaltado algunas de las "principales prioridades" de la Conselleria, como el Pacte Català contra les Violències Masclistes, la Agenda para el equilibrio entre la vida laboral y la corresponsabilidad, los programas para fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y jóvenes o las políticas LGBTI+.

Tütto, por su parte, ha subrayado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las grandes estrategias de la Unión Europea.