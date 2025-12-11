Menor destaca la "mirada más global, más europea" del primer Codi d'Igualtat de Drets i Feminisme

Eva Menor durante el acto - IGUALTAT I FEMINISME

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha destacado la "mirada más global, más europea" del primer Codi d'Igualtat de Drets i Feminisme, que cree que permite situar a Catalunya en un marco de referencia internacional.

Lo ha dicho este jueves en la inauguración de la jornada Reptes de la Igualtat a Europa, una sesión de trabajo destinada a profundizar en la situación actual de las políticas de igualdad y los principales retos que afronta Catalunya "en un contexto europeo marcado por el crecimiento de la extrema derecha y el aumento de la discriminación".

Menor ha asegurado que no se trata solo de un compendio normativo de las normas de Catalunya, y que este acto también pone de relieve la actualidad de la agenda de igualdad en Catalunya y los retos que enfrenta "ante el aumento de los discursos reaccionarios".

La clausura ha ido a cargo de la secretaria general del departamento, Sònia Guerra, que ha apostado por "recordar que el corpus jurídico es importante, un corpus jurídico fuerte, sólido y que garantice los derechos".

El acto se enmarca en la difusión del primer Codi d'Igualtat de Drets i Feminisme, presentado en junio y que recoge más de 140 normas en varios ámbitos --género, erradicación de las violencias machistas o equidad en los trabajos, entre otros-- y ofrece una "panorámica completa y rigurosa del marco normativo vigente".