Un menor detenido como presunto autor de una agresión con arma blanca el lunes en Lleida

LLEIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un menor de 17 años como presunto autor de una agresión con arma blanca ocurrida el lunes en la calle Ramon Llull, en el barrio del Clot de les Granotes de Lleida, ha informado La Paeria en un comunicado.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que el martes se reunió con el comisario de los Mossos de la región policial de Ponent, Josep Codina, y con el jefe del Área Básica de Seguridad del Segrià, Xavier Ribelles, tras 4 apuñalamientos en la ciudad, ha querido agradecer al cuerpo policial su labor de investigación.

Larrosa ha añadido que estas agresiones son "inaceptables" y que La Paeria continuará trabajando para garantizar la seguridad y el orden público en la ciudad en todo momento, sin permitir que haya espacios de impunidad.