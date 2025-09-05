Menor llama a la "tolerancia cero", tras el minuto de silencio por el crimen de una mujer en Girona

Archivo - La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, en el acto institucional del 28J - GOVERN - Archivo

GIRONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha pedido "tolerancia cero con la violencia hacia las mujeres" tras el minuto de silencio que ha tenido lugar a las 12.00 horas de este viernes en la Plaça de la Vila de Lloret de Mar (Girona) por el crimen de una mujer.

En declaraciones a los medios, la consellera ha manifestado que la policía está trabajando en el caso, que está haciendo "un muy buen trabajo" y ha confirmado la detención de una persona en relación a estos hechos, que están bajo investigación.

Menor ha recordado que hay un número de teléfono gratuito (016) para que cualquier persona que sea testigo o víctima de violencia de género pueda comunicarlo y que garantiza el anonimato: "Animo a la ciudadanía a que nos ayude en esta lucha".

El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado sobre las 11.30 horas del jueves en un domicilio de la localidad con "signos de violencia" y la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona de Mossos d'Esquadra asumió el caso, según informó la policía en un comunicado.

El mismo jueves, los investigadores detuvieron a una persona presuntamente relacionada con la muerte de la mujer.