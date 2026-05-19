Menor reivindica los 50 años de las Jornades Catalanes de la Dona por "dejar avanzar" en derechos

La consellera de Igualdad de la Generalitat, Eva Menor; durante una reunión sobre la regularización extraordinaria de migrantes, a 5 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicado este martes los 50 años de las Jornades Catalanes de la Dona por permitir "dejar avanzar" en derechos de las mujeres y su relevancia a la hora de tener en cuenta su opinión para entender el mundo.

El acto de conmemoración se ha celebrado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, al que ha asistido el decano Joan Maria Morros y la presidenta del Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, informa el Govern en un comunicado este martes.

"Seguiremos defendiendo los derechos conquistados y trabajando para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y estaremos a la altura como lo han estado todas las mujeres que han luchado, porque ni fueron las primeras, ni las únicas, y espero que no sean las últimas", ha expresado la consellera.