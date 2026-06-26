Menor reivindica a las personas "que quieren en libertad" y a las que respetan a los demás

Menor y miembros de la Conselleria despliegan una bandera LGTBI+ en el balcón del Palau de la Generalitat por el 28J. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicado este viernes el orgullo de las personas "que quieren en libertad" y las que respetan la libertad de los demás, así como el de todas las personas que continúan defendiendo los derechos LGTBI+.

Lo ha dicho en la clausura del acto institucional por el Día Internacional por la Liberación LGTBI+, concido también como 28J, en el Palau de la Generalitat, en el que ha asegurado que es un "derecho irrenunciable" querer a quien uno quiera y vivir en libertad.

Menor ha recordado la primera manifestación por el Orgullo en Catalunya, organizada por el Front d'Alliberament Gai en 1977, y todo lo que se ha avanzado desde entones, con el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en la legislación civil, con el derecho a la adopción y con normas como la Ley LGTBI de 2014 y la Ley 13/2025.

"REIVINDICACIÓN POLÍTICA DE LIBERTAD"

La consellera ha lamentado que todavía hay personas que viven con miedo, agredidas y que sufren los discursos de odio, y ha dicho que, mientras eso pase, el 28J continuará siendo una "reivindicación política de libertad, igualdad y dignidad".

Asimismo, ha celebrado la aprobación este jueves en el Congreso de la ley que castiga las prácticas de conversión LGTBI+, las "falsas terapias de conversión".

"Que nadie se conforme. Que nadie se confunda. Catalunya continuará defendiendo los derechos LGTBI+ con la misma determinación con la que los ha conquistado, porque este país no da un paso atrás cuando se trata de la dignidad de las personas", ha declarado Menor.

"DE ACOGIDA, DIVERSO Y PLURAL"

La secretaria general de Igualdad y Feminismo, Sònia Guerra, ha encabezado el acto dando las gracias a las entidades y a la sociedad civil, así como a los gobiernos de izquierdas y progresistas, porque son quienes han conseguido que Catalunya sea "un país de acogida, diverso y plural".

Ha celebrado la Ley 13/2025, que afirma que consolida los derechos, libertades y oportunidades de las personas del colectivo, y que pone en el centro partes del colectivo que "pocas veces han sido reivindicadas", como las personas trans e intersexuales.

El activista Jordi Petit ha leído un manifiesto, en el que ha reivindicado la "trayectoria colectiva de conquista social" de los derechos LGTBI+, aunque ha alertado de que no son irreversibles y de los crecientes discursos reaccionarios en todo el mundo.

Ha defendido la diversidad dentro del propio colectivo, a nivel territorial y social; ha puesto el foco en las personas trans, intersexuales, lesbianas y las que viven en entornos rurales, y ha puesto en valor la "memoria y experiencia" de las personas mayores LGTBI+.