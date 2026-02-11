Menor ve en la regulación de migrantes una "oportunidad para dar una vida digna" a estas personas

Menor durante el encuentro - IGUALTAT I FEMINISME

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha considerado que la regularización extraordinaria de personas migrantes es una "oportunidad para dar una vida digna" a estas personas, informa el departamento este miércoles en un comunicado.

Lo ha dicho en el Parlament con motivo del encuentro con el Consell Assessor de Drets Humans y entidades especializadas, en el que se ha compartido la hoja de ruta del Govern ante el proceso de regularización y se ha reforzado el "trabajo conjunto con la sociedad civil".

Menor apoya que estas personas puedan regularizar su situación y hacer su aportación al estado de bienestar con cotizaciones: "Es la responsabilidad de todos asegurarnos de que este proceso sea un éxito en tanto que garantiza los derechos y oportunidades de las personas que pueden adherirse".