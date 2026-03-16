Mercadona abre en Manlleu (Barcelona) su primera 'Tienda 9' de Catalunya

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha abierto en Manlleu (Barcelona) su primera 'Tienda 9' de Catalunya, un nuevo modelo que ofrece más espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra, informa este lunes en un comunicado

La apertura de este establecimiento, situado en el paseo del Ter, conlleva el cierre de dos establecimientos que la compañía tenía hasta ahora en la calle del Pintor Guàrdia y en la carretera de Manlleu al municipio de Torelló, "por no adaptarse a los estándares de calidad requeridos actualmente"

La tienda, en cuya construcción han participado 40 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 8 millones de euros y dispone de una plantilla de 47 personas, todas ellas provenientes de ambos centros que han cerrado.

La compañía prevé cerrar el 2026 con aproximadamente 60 'Tiendas 9' repartidas por toda España, entre las que se encuentra este supermercado.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio destinada a optimizar el acto de compra de los 'Caps' --como denomina internamente la compañía a sus clientes-- haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido.

Además, favorece la actividad de su plantilla al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda; esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto refuerza "el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para éstos productos en el libre servicio".

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

En el ámbito de innovación, la tienda tiene una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de toda la cadena.

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, y se mejora la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda.

Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible; a ello se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, "hecho que garantiza un mejor mantenimiento y mayor eficiencia operativa a largo plazo".