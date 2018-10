La Mercè empieza con un pregón de Leticia Dolera que pide "diálogo y escucha" a todos

Publicado 21/09/2018 20:07:16 CET

Colau pide liberar a los políticos presos para retomar el "camino a la normalidad"

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz y guionista Leticia Dolera ha abierto este viernes la fiesta mayor de Barcelona, La Mercè, defendiendo que en el conflicto entre Catalunya y el resto de España no es una cuestión de 'blanco o negro' y ha instado a apostar por el "diálogo y escucha" por encima de la judicialización.

"No se puede imponer un concepto de nación a los que no la sienten como tal, y, a la vez, no me parece del todo sano que el concepto de nación esté por encima de todo o sea un motor en nuestras vidas", y ha instado a dialogar mirando a los ojos y no a la bandera.

Ha dicho estar angustiada por el conflicto y por el callejón sin salida que ella ve: "Hay políticos y representantes de asociaciones culturales que hace meses que están en prisión o fuera del país, sin haber sido declarados culpables de nada y como consecuencia de algunas decisiones judiciales que me cuesta comprender".

Tras ser presentada por la alcaldesa, Ada Colau, Dolera ha apelado a defender la libertad de expresión: "Las palabras importan. Su significado importa e importa, sin duda, su libre expresión, ésta que debemos defender; tanto la propia, ejerciéndola, como la de los que no piensan como tú".

Asimismo, ha recordado a los vecinos que sufren las consecuencias de los problemas de vivienda en la ciudad, como la gentrificación, y ha asegurado sentirse "ilusionada" con la posibilidad de que se apruebe destinar el 30% de la nueva construcción o nuevas rehabilitaciones a viviendas de alquiler social.

ADA COLAU

Colau ha subrayado que este año la ciudad ha vivido situaciones muy excepcionales, entre las que ha hablado de las cargas policiales del 1-O, la intervención del autogobierno y el encarcelamiento de políticos: "Hasta que estén en casa, será difícil retomar el camino hacia la normalidad".

Dolera también ha asegurado que es un motivo de orgullo que en Barcelona se haya celebrado la manifestación más grande de Europa a favor de la acogida de personas que huyen de la guerra o de la violencia: "¿Quién decide que un ser humano es ilegal en un lugar u otro?".

MUJERES PIONERAS

Dolera ha dicho que le gustaría que se acabara la época de las mujeres pioneras: "Ojalá este techo de cristal que rompéis las mujeres de la política cuando os presentáis a cargos importantes --pienso en Ada Colau, Inés Arrimadas, Marta Rovira o Anna Gabriel-- no se tenga que romper más, para que, una vez roto, todas podamos pasar sin tener que picar a golpe de martillo, sino solo a golpe de talento".

La actriz ha destacado que Barcelona también le hace pensar en la 'manada' que sale a la calle cada 8 de marzo para reclamar una sociedad más justa e igualitaria, que no agrede y que no calla ante las agresiones machistas, racistas, homófobas o tránsfobas: "La manada somos nosotras".

Para finalizar su pregón, ha dado paso por sorpresa a la coordinadora de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, Carmen Juares, que viven en Barcelona desde 2005, cuando llegó huyendo de la violencia en Honduras, y que defiende los derechos de mujeres migradas que trabajan en el sector de las curas.

"Como tantas personas que huyen de las violencias y que encontramos en Barcelona nuestro puerto seguro, aquí he conseguido la paz que necesitaba para encontrarme conmigo misma y desarrollarme como persona", y ha denunciado que la ley de extranjería obliga a muchas mujeres a trabajar como cuidadoras internas.

SALIDA AL BALCÓN

La mayoría de los asistentes se han levantado para aplaudir a la pregonera al terminar el acto, que ha dado paso al Toc d'Inici de la fiesta en la plaza Sant Jaume, con figuras, danzas y grupos tradicionales y fuegos para marcar el inicio de la celebración de la Mercè.

Han acudido al pregón la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella; la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, y concejales de todos los grupos excepto la CUP.

Tras el pregón --en el que el alcalde de Lisboa, António Costa, ha destacado que es un honor ser la ciudad invitada--, han salido al balcón los concejales de los partidos, el Gobierno municipal, Dolera y Juares.