Meridia compra el hotel Ibis Alcorcón Tresaguas para su plataforma de hoteles de 'Limited Service'

Hotel Ibis Alcorcón Tresaguas - LORENZO DURAN - MERIDIA

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Meridia ha cerrado la compra del hotel Ibis Alcorcón Tresaguas de Alcorcón (Madrid) para su plataforma de hoteles de 'Limited Service' y a través del fondo Meridia V, informa en un comunicado este viernes.

El hotel cuenta con 157 habitaciones y es el tercer activo de la plataforma de hoteles de 'Limited Service' de la compañía, que combina la diversificación geográfica con la escala operativa.

Meridia llevará a cabo un programa de renovación para modernizar las habitaciones y las zonas comunes, mejorar la experiencia de los huéspedes y reforzar el desempeño sostenible del hotel, que seguirá operando bajo la marca Ibis.