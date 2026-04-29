Meridia IV vende dos naves logísticas en Barcelona por 50 millones

Archivo - Nave logísitca vendida por Meridia - MERIDIA - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fondo Meridia IV ha cerrado la venta de dos naves logísticas, ubicadas en Granollers y Barberà del Vallès (Barcelona), por cerca de 50 millones de euros, informa en un comunicado este miércoles.

La nave de Granollers cuenta con una superficie de 11.300 metros cuadrados y ha sido alquilada a un único inquilino con un contrato a largo plazo.

La planta de Barberà tiene 17.600 metros cuadrados de superficie, ha sido totalmente rehabilitada, y también está alquilada a largo plazo.

La operación se enmarca en la estrategia de desinversión del fondo y "pone de manifiesto la capacidad de Meridia para generar valor en distintos escenarios de activo".

Así, el fondo continúa avanzando su proceso de desinversión, y antes de esta venta, cerró la desinversión de tres edificios de oficinas ubicados en Barcelona y Madrid.