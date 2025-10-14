La Mesa del Parlament lleva a Gay y Millo a Fiscalía por no comparecer en la Comisión de espionaje

Desestima un escrito de Vox que pedía que la bandera española ondease permanentemente en la fachada

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha enviado a la Fiscalía las incomparecencias de los exdelegados del Gobierno en Catalunya, Enric Millo y Maria Eugènia Gay, que estaban citados en la comisión de investigación de la Cámara catalana sobre ciberespionaje e infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos.

Esta decisión se ha tomado este martes con los votos a favor de los miembros de la Mesa de Junts y ERC y el voto en contra de los socialistas, han informado fuentes parlamentarias.

Los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP también anunciaron que elevarían a la Fiscalía estas incomparecencias, después de que Millo y Gay no se presentaran por segunda vez ante la Comisión el 29 de septiembre y tampoco lo hicieran el 23 de septiembre.

La comisión aprobó elevar las incomparecencias a la Mesa del Parlament, que es la responsable de fundamentar jurídicamente la denuncia ante la Fiscalía, según establece el artículo 68 del reglamento de la Cámara catalana.

BANDERA DE ESPAÑA

Además, la Mesa ha desestimado el requerimiento de Vox que pedía que la bandera de España ondease, a partir del Día de la Hispanidad, de forma permanente en el mástil instalado a las puertas de la Cámara catalana y en la fachada del Parlament.

Esta decisión se ha tomado después de que los letrados del Parlament hayan elaborado un informe que recoge que el Parlament ya está cumpliendo la Ley de Banderas.

Actualmente, tanto la bandera española como la catalana ondean en la fachada del Parlament durante los días de pleno, y con motivo de la Diada del 11 de septiembre, se inauguró un mástil de 25 metros en el que ondea de manera permanente una bandera catalana de 54 metros cuadrados.

La Mesa también ha conocido el criterio de la Junta de Portavoces para que el PSC presida la Comisión de estudio sobre el fascismo, el racismo y los discursos de odio, y ERC la del impacto social y el mercado de trabajo de la economía de plataformas y de la Inteligencia Artificial.

DOS DECRETOS DEL GOVERN

Las mismas fuentes han explicado que en el pleno de la semana que viene, que durará previsiblemente dos días, se votará la convalidación del decreto del Govern para crear un fondo extraordinario adicional para los entes locales, y otro de medidas extraordinarias sobre el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

También se votará la lectura única de la proposición de ley para modificar la ley que regula el derecho a una atención adecuada y una buena administración, presentada por PSC-Units, ERC y los Comuns.

Se celebrarán los debates a la totalidad del proyecto de ley del Govern de los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales y de la proposición de ley de Junts para modificar el Código Civil de Catalunya relacionado con temas de vivienda y ocupaciones ilegales.

Por último, el pleno también votará la creación de una comisión de investigación sobre "la represión ejercida contra mujeres menores de edad del Patronato de Protección de la Mujer entre 1941 y 1981", una iniciativa presentada por ERC, Comuns y CUP.