El metaverso "desafía la exclusividad del lujo" y transforma la moda, según un estudio

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio impulso por la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha asegurado que el metaverso "desafía la exclusividad del lujo" y transforma la industria, los procesos creativos y el consumo de la moda, informa la universidad en un comunicado este viernes.

La investigación se ha recogido en la obra académica 'The Digital Runway: Fashion, Luxury and the Metaverse Experience', publicada por la editorial Tirant lo Blanch, y analiza el impacto del metaverso en el lujo, el 'fast fashion' y la moda 'low cost'.

Señala que el lujo se enfrenta a una tensión estructural: "Mientras que las plataformas virtuales amplían el acceso y multiplican la visibilidad de las marcas, el lujo se fundamenta precisamente en la rareza, la experiencia personalizada y la percepción de distinción".

Según la investigación, la digitalización obliga a las firmas a integrar tecnologías avanzadas, "sin embargo, la proliferación de bienes digitales y la posibilidad de reproducción o imitación en entornos virtuales suponen un riesgo para el valor percibido de los productos".

Las coordinadoras de la publicación, Carmen Ruiz-Viñals y Marilé Pretel, afirman que el metaverso no elimina los valores tradicionales del lujo, pero los pone a prueba: "Las marcas deben encontrar un equilibrio preciso entre innovación y preservación de su identidad, porque una digitalización mal gestionada puede erosionar su carácter exclusivo".

"MEJORAR LA EXPERIENCIA" DEL USUARIO

Además la investigación afirma que el desarrollo de probadores virtuales, eventos digitales y colecciones exclusivamente para el entorno online "no solo permite mejorar la experiencia del usuario, sino que también contribuye a reducir devoluciones y conectar con audiencias jóvenes".

Por último, apuntan que la integración de la IA, los entornos inmersivos y las herramientas de personalización avanzada permitirán a las marcas "anticipar tendencias, diseñar experiencias más ajustadas al perfil del consumidor y reforzar la fidelización".