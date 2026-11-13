El Meteocat detecta dos señales que apuntan a que los efectos de El Niño podrían llegar a Europa

Archivo - Una calle inundada en el barrio de Nou Barris en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha identificado dos señales atmosféricas que podrían ser compatibles con el inicio de las teleconexiones de El Niño hacia Europa y la península ibérica y, por tanto, de la "llegada de los primeros efectos": un posible debilitamiento del vórtice polar y la entrada esta semana de un 'río atmosférico' procedente de latitudes tropicales, que se ha asociado a la borrasca Charles.

"Estas dos señales son especialmente interesantes porque coinciden con dos de los mecanismos físicos a través de los que un episodio intenso de El Niño puede acabar influyendo en la circulación atmosférica del Atlántico norte e, indirectamente, en el tiempo en Catalunya. Sin embargo, todavía no se puede establecer que sean consecuencia directa del fenómeno", ha apuntado el técnico de investigación del Meteocat Vicent Altava.

El episodio de El Niño 2026-2027, fenómeno que se causa por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental, continúa intensificándose y, según los datos disponibles actualmente, ya se encuentra en la categoría de fenómeno muy fuerte, conocido como 'Súperniño', informa el Meteocat en un comunicado.

"Las anomalías de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental superan actualmente los 3 grados y las previsiones apuntan a que el episodio podría identificarse durante las próximas semanas", explica el técnico de cambio climático del Meteocat Toni Barrera.

Pese a ello, ha explicado, "no existen estudio de atribución de los efectos de El Niño en Catalunya a pesar de que este sea muy intenso en la 'zona cero", y no se puede saber si se podría traducir en mucha lluvia o sequía o en efectos menores.

Los técnicos del Meteocat ven "relevante" las primeras informaciones que apuntan a un posible debilitamiento del vórtice polar porque si estos cambios llegan a propagarse hacia las capas bajas de la atmósfera, pueden modificar la circulación general del oeste en el hemisferio norte y alterar los patrones meteorológicos del Atlántico norte, con posibles repercusiones sobre la oscilación del Atlántico norte (NAO), uno de los principales patrones de variabilidad que condicionan el tiempo en Catalunya.

La segunda novedad detectada es la llegada esta semana de un río atmosférico, una estructura de la atmósfera que transporta grandes cantidades de vapor de agua, que cuando es forzado a ascender puede producir precipitaciones muy abundantes y persistentes.

"Esta situación podría ser indicativa de un refuerzo del jet subtropical, otro de los mecanismos por los que el Niño puede generar alteraciones en la circulación atmosférica a escala planetaria y favorecer la propagación de las hacia el Atlántico norte", ha dicho Barrera.

La coincidencia de estos dos señales, según el Meteocat, es compatible con la posibilidad de que los mecanismos de teleconexión con el Pacífico tropical estén comenzando a actuar, pero es "pronto" para determinar si existe una relación significativa entre estos dos patrones y el episodio de El Niño en curso.

IMPACTO EN CATALUNYA

El Niño es un fenómeno climático cuya posible influencia llega de manera indirecta a Europa, a través de las teleconexiones atmosféricas y habitualmente con un cierto retraso respecto a su inicio, por lo que el Meteocat asegura que "no se puede asumir que la intensidad excepcional de El Niño comporte necesariamente un impacto también excepcional en Catalunya".

El Meteocat ha recordado que la respuesta del sistema climático no es lineal y depende de múltiples factores y que el Mediterráneo occidental es una región con una elevada variabilidad climática, y que episodios anteriores han coincidido con situaciones en Catalunya tanto de precipitación abundante como de sequía.

Los expertos del Meteocat han mantenido la prudencia y han señalado que la evolución del actual episodio de El Niño se debe interpretar en el contexto de calentamiento global, que en Catalunya ya produce un aumento de las temperaturas, especialmente en verano, una mayor frecuencia e intensidad de algunos extremos climático y un incremento de los episodios de sequía: "No se puede atribuir automáticamente cualquier anomalía meteorológica de los próximos meses a este fenómeno".