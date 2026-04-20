El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en comarcas del noroeste de Girona

Archivo - El rio Ter se desborda debido a las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca 'Gloria', en Girona /Catalunya (España), a 22 de enero de 2020. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento ante la previsión de lluvias intensas en al menos siete comarcas de la provincia de Girona hasta como mínimo las seis de la tarde de este lunes, así como en el norte de la provincia de Barcelona.

Concretamente, los avisos rojos se centran en el Berguedà (Barcelona) y La Garrotxa (Girona), pero también están sobre aviso el Alt Empordà, Ripollès, Osona, Lluçanès, Selva y Pla de l'Estany, informa el Meteocat en 'X'.

En estos puntos es posible que caiga piedra de un diámetro superior a 2 centímetros, así como que se produxzan rachas de viento y tornados.