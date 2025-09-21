El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en tres comarcas del Pirineo de Lleida

Mapa de las comarcas afectadas por la alerta por tiempo violento - METEOCAT

LLEIDA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento con nivel de peligro máximo debido a las fuertes lluvias en tres comarcas de Lleida: Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alt Urgell.

Podrían aparecer piedras de granizo de diámetro superior a los dos centímetros, el viento puede ser fuerte y superar los 25 metros por segundo y se podrían formar tornados, según informa Meteocat este domingo en un apunte en X recogido por Europa Press.

Durante la madrugada se han activado avisos por tiempo violento en otras comarcas de la provincia de Lleida como la Vall d'Aran, la Alta Ribagorça, la Noguera y el Segrià.

Esta madrugada, en la Pobla de Segur (Lleida), se han acumulado 22,3 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Para este domingo hay avisos por intensidad de lluvia en toda Catalunya, con peligro alto a partir de mediodía en varias comarcas de Girona, la Catalunya central y las Terres de l'Ebre, y, además, Protecció Civil de la Generalitat mantiene activo el plan Inuncat, por lo que pide extremar precauciones en la movilidad y actividades en el exterior.