Metges de Catalunya cifra en un 30% el seguimiento de la huelga y Salud en un 4,3%

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha cifrado en un 30% el seguimiento de la huelga de facultativos en Catalunya este miércoles, mientras la Conselleria de Salud de la Generalitat lo ha hecho en un 4,3%.

Por provincias, según el sindicato, ha sido del 36% en Barcelona, del 20% en Girona, del 24% en Tarragona y del 17% en Lleida.

Asimismo, por ámbito asistencial, también con datos de MC, el seguimiento es del 32% en la atención primaria, y del 22% en la atención hospitalaria.