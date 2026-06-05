Metges de Catalunya convoca huelga el 17 de junio del personal médico y facultativo del Siscat

Imagen de archivo - Médicos durante la manifestación de Metges de Catalunya, del 14 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha convocado una nueva jornada de huelga del personal médico y facultativo del sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat) el miércoles 17 de junio, informa en un comunicado este viernes.

Esta huelga será la doceava convocada por el sindicato desde el pasado octubre y cierra el primer ciclo del calendario de movilizaciones anunciado en febrero por las organizaciones médicas estatales contra el proyecto de reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.

MC considera que la respuesta de la Conselleria de Salud de la Generalitat al conflicto no ha estado a la altura, dice, ya que "se ha limitado a lavarse las manos" asegurando que las competencias para ofrecer soluciones a las reivindicaciones del colectivo médico corresponden al Ministerio de Sanidad.

El sindicato niega esta afirmación porque dice que la regulación de la jornada y los descansos, las retribuciones, las contrataciones o la regulación de las guardias, entre otros aspectos, "son atribuciones que recaen al 100% sobre las comunidades autónomas".

También asegura que los facultativos --que representan el 20% de la plantilla de trabajadores sanitarios-- "ya no aceptan que sus condiciones de trabajo las decidan organizaciones que no defienden sus intereses y que, con una mayoría del 80%, acuerdan convenios colectivos perniciosos para los profesionales médicos".