Metges de Catalunya pide formalmente a Illa intervenir en la negociación con Salut

Archivo - El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha pedido formalmente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que intervenga en la negociación entre la Conselleria de Salud y el sindicato en el marco de las movilizaciones y huelgas de los últimos 6 meses.

En una carta registrada este martes, el secretario general de MC, Xavier Lleonart, ha pedido al jefe del ejecutivo catalán que inice un proceso "de escucha y negociación", informa el sindicato en un comunicado.

Lleonart ha asegurado que la consellera de Salud, Olga Pané, "no ha sido una interlocutora válida, dado que en ningún caso ha manifestado ningún tipo de voluntad de resolver el conflicto existente", y ha recordado que el Parlament aprobó el pasado 12 de marzo una moción que instaba al Govern a negociar.