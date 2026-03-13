Metges de Catalunya pide a Illa y Pané "negociaciones inmediatas" tras la moción en el Parlament

Archivo - Manifestación de Metges de Catalunya, a 15 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Salud, Olga Pané, que abran "negociaciones inmediatas" con los representantes del sindicato tras la moción aprobada en el pleno del Parlament este jueves.

La moción, presentada por Junts y aprobada con los votos de ERC, Comuns y AC, pedía la revisión de la jornada laboral anual del personal médico y facultativo, la eliminación de las 48 horas semanales y las guardias de 24 horas y poner límites a las agendas asistenciales, informa el sindicato en un comunicado de este viernes.

MC quiere, así, alcanzar un pacto "que dé salida a las reivindicaciones del colectivo y posibilite las desconvocatoria de las movilizaciones previstas por el sindicato médico" de cara al próximo jueves y viernes.

El sindicato considera que el Govern, por "responsabilidad y deber política", debe dar cumplimiento al punto de la moción que insta a la administración a negociar.

"Para la organización, sería injustificable que la Generalitat discrimine el colectivo médico y no actúe de la misma forma que lo ha hecho con los docentes", zanja en el comunicado.