Metro y autobuses de Barcelona pararán 1 minuto este lunes por las víctimas de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Metro y los autobuses de Barcelona pararán 1 minuto su servicio este lunes a las 12 horas como muestra de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Así lo señala un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este lunes, en el que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha expresado su pésame a familiares y allegados.

El accidente, producido a este domingo por la tarde cuando un tren que realizaba el recorrido Málaga-Madrid descarriló en Adamuz, provocando que otro tren que circulaba por la vía contigua también descarrilara, ha dejado al menos 39 muertos y más de 100 heridos.