M&G cierra su primera inversión hotelera y adquiere un hotel en Barcelona por 50 millones

El hotel Travelodge Poblenou en Barcelona - M&G

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

M&G ha cerrado su primera inversión en el sector hotelero, en representación del fondo M&G European Property Fund, tras adquirir el hotel Travelodge Poblenou de Barcelona por 50 millones de euros, informa la compañía este jueves en un comunicado.

La operación sí que sigue la inversión de 239 millones de euros destinados a activos de 'living' en Barcelona y Madrid recientemente, ha detallado el fondo, y amplía su presencia en la Península Ibérica, donde cuenta con activos inmobiliarios diversificados por valor de 1.200 millones de euros.

En relación al hotel en Barcelona que acaba de adquirir, el fondo ha explicado que aquellos hoteles con buena ubicación, como el Travelodge Poblenou, se beneficiarán de una ocupación continua y podrán fijar los precios a largo plazo, debido a "la normativa urbanística estricta que limita la construcción de nuevos hoteles y la prohibición prevista de los alquileres de corta duración a partir de 2028".

El gestor del fondo M&G European Property Fund, Simon Ellis, ha detallado que, ante un entorno global cada vez más incierto, desde el grupo se apuesta por activos que puedan generar ingresos estables y fiables a largo plazo: "El sector hotelero juega un papel importante de apoyo en una cartera inmobiliaria diversificada".

Ubicado en el número 170 de la calle Llull, en Barcelona, el hotel cuenta con 250 habitaciones distribuidas en 12 plantas y 10.063 metros cuadrados, además de 36 plazas de aparcamiento y 3 salas de reuniones.