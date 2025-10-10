Michael Shanks aborda el compromiso en la cinta de terror 'Together' en el Festival de Sitges

La película está protagonizada por Dave Franco y Alison Brie

El director australiano Michael Shanks aborda el compromiso en el 'body horror' con toques de comedia romántica 'Together', protagonizado por Dave Franco y Alison Brie y que se presenta este viernes en la sección Oficial Fantàstic del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

La película, que se presentó en el pasado Festival de Sundance, muestra una pareja en crisis que se traslada a vivir al campo y que, tras caer en una cueva deshabitada y beber agua, comienzan una transformación física y emocional extrema.

En rueda de prensa en el Festival, Shanks ha asegurado que hubiera sido para él fácil relacionar el 'body horror' con una relación de pareja mala, por lo que intentó abordarlo de otra manera "con un poco de humor" para dotarla de realismo.

Ha afirmado que no podría haber hecho esta película sin otros protagonistas que no fueran Dave Franco y Alison Brie, que son pareja sentimental desde 2017, para que se sintieran cómodos en todo momento y ya dispusieran de una "química previa, tanto física como emocional".

Ha dicho que también necesitaba que esa química existiera de forma previa porque el rodaje duró tres semanas con un presupuesto bajo, y ha destacado que tanto Franco como Brie aportaron ideas.

"DEJAR DE LADO" PARTE DE UNO MISMO

Ha comentado como curiosidad que rodó la película cuando se estrenó 'La sustancia' de Coralie Fargeat, otra 'body horror', pero que en su filme es "justo lo contrario" de lo que ocurre en la cinta protagonizada por Demi Moore.

Preguntado por si la película es una metáfora de que el compromiso conlleva renuncias, ha dicho que en el filme quiere reflejar que si uno quiere comprometerse con su pareja debe "dejar de lado" parte de si mismo, su individualidad, y se ha preguntado si ocurrirá lo mismo cuando se tiene un hijo.

Ha asegurado que sus futuros proyectos también serán de género y ha dicho que su próxima película es de ciencia ficción, pero en la que quizá haya elementos de terror "y un par de sustos".