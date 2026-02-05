Mick Herron, Premio Pepe Carvalho 2026: "Es un buen momento para la novela de espías"

El escritor británico Mick Herron, creador de la serie 'Caballos lentos' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico Mick Herron, Premio Pepe Carvalho 2026 del festival BCNegra y creador de la serie de novelas de espías Caballos Lentos, ha asegurado que siempre le interesa el factor humano en sus novelas, y ha añadido: "Es un buen momento para la novela de espías, pero creo que no lo estoy aprovechando".

Lo ha dicho en una rueda de prensa previa a la concesión del galardón este jueves, en la que ha afirmado que siempre escribe sobre "personas fracasadas y marginalizadas", con las que dice tener mucha empatía, y que prefiere alejarse de acontecimientos actuales de un mundo inestable en el que están pasando cuestiones horribles.

Herron, que acaba de publicar en España 'Las horas secretas' (Salamandra) de la serie Caballos Lentos protagonizada por Jackson Lamb, ha explicado que existen escritores que escriben sobre Ucrania u Oriente Medio con una gran comprensión de la realidad, pero que él, aunque tenga opinión sobre ello, no cree tener una "visión profunda".

Ha remarcado que escribe sobre política, pero en el sentido de cómo afecta a las personas, y ha explicado que le gusta escribir sobre "las personas que se equivocan".

Por ello, ha considerado que es un buen momento para las novelas de espías, aunque crea que no lo está aprovechando porque no cree tener las herramientas de conocimiento tecnológico, y ha añadido que las mejores novelas de espías son aquellas escritas por quienes han trabajado de ello y "saben qué pasa dentro".

Ante la etiqueta de renovador del género de espías, ha asegurado que cuando empezó no había muchos escritores que lo hicieran, y ha augurado que en el futuro habrá más autores que escriban sobre la tecnología y los caminos por los que llevará la inteligencia artificial (IA).

Ha dicho que él prefiere escribir sobre el 'factor humano' como decía John Le Carré: "Sólo puedo escribir de temas que me entusiasman y eso serán las personas. Me quedo en un rincón en el mundo del espionaje".

SERIES

Sobre las series basadas en sus libros 'Slow horses' y 'El misterio de Cemetery Road' en la plataforma Apple, ha subrayado que, sobre todo con 'El misterio de Cemetery Road', es como si su pasado "volviera a la vida" porque fue la primera novela que escribió y que le hace entrar ganas de escribir sobre aquellos personajes.

Herron ha dicho que no tiene "tentación de salir del género" ya que le permite escribir sobre lo que le interesa, que son las personas, y donde se siente más feliz, pero ha dicho que un futuro no sabe por dónde discurrirán sus novelas.

PREMIO PEPE CARVALHO

Ha bromeado que es "extraño" que un personaje como su Jackson Lamb, protagonista de la serie Caballos lentos y con unos gustos culinarios discutibles, gane un premio como el Pepe Carvalho, un 'gourmet, sin embargo ha dicho que "se lo pasarían muy bien" en una cena.

Ha destacado que el personaje creado por Manuel Vázquez Montalbán le sorprendió cuando lo leyó en los 80 por el "compromiso político" que introducía, y ha enfatizado que fue uno de los primeros autores que lo hizo.

Mick Herron recibirá la tarde este jueves el Premio Pepe Carvalho en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.