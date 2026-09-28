MicroBank y Marsi Bionics se alían para facilitar a las familias el acceso a exoesqueletos infantiles

La directora general de MicroBank, Cristina González, y la ceo de Marsi Bionics, Elena García - CAIXABANK

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de MicroBank, Cristina González, y la ceo de Marsi Bionics, Elena García, han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar a las familias el acceso a la financiación de Explorer MB, un exoesqueleto infantil para asistir a niños y niñas con trastornos de neurodesarrollo, informa CaixaBank en un comunicado este lunes.

Estos exoesqueletos cuentan con el marcado CE por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para su comercialización, y están concebidos para acompañar a los menores con alteraciones del neurodesarrollo y dificultades motoras.

Los aparatos imitan el funcionamiento de los músculos con articulaciones robóticas y el objetivo es favorecer que los menores puedan explorar su entorno y participar en actividades cotidianas.

El acuerdo contempla que MicroBank abra una línea de financiación específica de hasta 3 millones de euros anuales, destinada a cubrir los gastos de la adquisición de los exoesqueletos, que tienen un coste de 49.900 euros, y su mantenimiento.

González ha explicado que la entidad impulsa "fórmulas de financiación que respondan a necesidades sociales concretas" y que tengan un impacto positivo.