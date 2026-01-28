La migración causó el aumento poblacional de 111.895 personas en Catalunya en 2024, según Idescat

Imagen de archivo - Decenas de personas caminan por el centro de la ciudad, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Catalunya aumentó en 111.895 habitantes durante 2024, según resultados definitivos de las Estimaciones de población del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que señala a la migración con el extranjero como el "principal componente" de este crecimiento poblacional.

El saldo positivo en 2024 fue de 129.030 personas (276.046 inmigraciones menos 147.016 emigraciones), informa el Idescat en un comunicado de este miércoles, donde informa sobre las Estimaciones de población con datos definitivos a 1 de enero de 2025.

El crecimiento natural durante 2024 fue de -13.722 personas (53.802 nacimientos menos 67.524 defunciones) y el saldo migratorio con el resto de España fue de -6.437 personas.

La población residente en Catalunya era de 8.124.126 personas a 1 de enero de 2025, aunque el Idescat anunció que Catalunya había alcanzado los 8.154.627 habitantes a 1 de julio de 2025, con un dato provisional adelantado.

Los municipios de 10.000 habitantes o más con mayor crecimiento relativo fueron Cunit (34,6 por mil), L'Hospitalet de Llobregat (34,3 opr mil) y Alcarràs (32,6 por mil), y los de menor crecimiento fueron Sant Cugat del Vallès (-7,0 por mil), Lloret de Mar (-4,5 por mil) y Roses (-4 por mil).

SALDOS MIGRATORIOS

El saldo migratorio con el extranjero fue positivo en 710 municipios, negativo en 165 y nulo en 81: de los municipios con 10.000 habitantes o más, los que tuvieron mayores saldos fueron Barcelona (6.974), L'Hospitalet de Llobregat (11.669) y Badalona (3.998); y los que menos Santa Maria de Palautordera (-16), Vilanova del Camí (3) y Bigues i Riells del Fai (7).

El saldo migratorio interior (con el resto de Catalunya y el resto de España) fue positivo en 547 municipios, negativo en 372 y nulo en 28: los municipios de 10.000 o más habitantes con mayores saldos internos fueron Terrassa (1.358), Vilanova i la Geltrú (602) y Badalona y Reus (447); y los que menos Barcelona (-17.020), L'Hospitalet de Llobregat (-1.881) y Sant Cugat del Vallès (-939).