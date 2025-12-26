Miguel Poveda hará una gira española el segundo semestre por los 15 años de 'Coplas del Querer'

Cartel de la gira - GRUPO CONCERT TOUR

BARCELONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantante Miguel Poveda hará una gira española el segundo semestre de 2026 por los 15 años de sus 'Coplas del Querer', informa Grupo Concert Tour este viernes en un comunicado.

Además prepara junto a Universal Music la reedición del disco, que tendrá diferentes formatos e incluirá material inédito.

La gira empezará el 6 de junio en La Línea de la Concepción (ciclo En Línea Música) y seguirá en Málaga (Auditorio Cortijo de Torres) el 11, y en Granada (Plaza de Toros) el 13.

El 20 de junio estará en Valencia (Plaza de Toros), el 18 de julio en Chiclana de la Frontera (Concert Music Festival), el 31 en Úbeda (Plaza de Toros), el 12 de septiembre en Córdoba, el 18 en Sevilla, el 26 en Almería (Plaza de Toros), el 4 de octubre en Barcelona, el 10 en Salamanca (Enjoy! Multiusos) y el 18 de diciembre en Madrid (Movistar Arena)

Las entradas se venderán desde el lunes las 11 en El Corte Inglés y en miguelpoveda.com.