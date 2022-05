Milena Busquets publica los diarios 'Las palabras justas': "La literatura es un ejercicio muy íntimo"

Asegura que el material que le sirve en la literatura es ella misma

La escritora barcelonesa Milena Busquets publica los diarios 'Las palabras justas' (Anagrama en castellano y Amsterdam en catalán), un dietario que ha querido convertir en un ejercicio literario: "La literatura de verdad es un ejercicio muy íntimo, un ejercicio de honestidad y de apertura a los otros".

En una entrevista con Europa Press, la autora ha afirmado este martes que, tras su anterior 'Gema', pensó que había llegado todo lo lejos que había querido con la autoficción, y que debía tomar otro camino, que bien podría ser la ficción o probar otros formatos, y empezó con el diario que "en un principio eran máximas".

Ha afirmado que empezó a recoger las entradas --el libro supera el centenar-- de 'Las palabras justas', en las que ha dicho que ha querido huir de la literatura de metáforas y centrarse en la brevedad: "Pienso que si tienes una idea, decirla en pocas palabras".

Busquets (Barcelona, 1972) ha remarcado que es una obligación llegar "a las palabras justas" y no hacer perder el tiempo al lector por lo que ha abogado por un ejercicio muy directo, combinando entradas más trascendentales con otras aparentemente más livianas.

La autora ha subrayado que, pese a encantarle la literatura puramente de ficción, no le interesa la ficción como escritora, y ha remarcado que su instrumento para su escritura es ella misma como espejo: "El material que me sirve y es traducible en literatura soy yo", ha remarcado Busquets.

Por el libro discurren entradas que pasan por la literatura, los hijos, el amor y el paso del tiempo en este 'autorretrato' de un año de la autora, y ha afirmado que no lo ha releído y que de aquí a unos meses le parecerán que no son verdad porque uno se va "explicando la vida constantemente".

Pese a ser un dietario de 2021 no aparece apenas referencias a la pandemia del coronavirus, y Busquets ha dicho que era un material que parecía válido pero que "se ha acabado demostrando rápido que es caduco".

"NO ES UN DIARIO DE ESCRITORA"

Busquets ha remarcado que con el libro ha buscado realizar "una aproximación lo más cercana posible a una persona que no vive como una escritora, no es un diario de escritora", y ha añadido que es implacable consigo misma.

La escritora ha añadido que no es un diario vengativo y que aquellas personas que no quiere no aparecen en él, pero ha subrayado "el poder de la las palabras escritas" y de la literatura que, según ella, pueden transformar la realidad en otra cosa, aunque no sea ese el objetivo que se busca.

Busquets ha remarcado que de cara a la escritura no se ha empapado con otros diarios, ha subrayado que el hecho de que sea un género sin una trama proporciona "una gran libertad y ha afirmado que, junto a ello, para ella la literatura es un ejercicio de contención.

Ha afirmado que, pese a que trabaja en otros proyectos, continúa con la escritura de entradas de diario, sin descartar seguir haciéndolo.