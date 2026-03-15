Miles de afectados por falta de suministro eléctrico en Girona y Tarragona

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de las provincias de Girona y Tarragona sufren cortes de suministro eléctrico que afectan a miles de usuarios, entre los que están Girona y Pobla de Lillet (Barcelona), con 1.763 y 1.081 personas sin luz, respectivamente, según ha informado este domingo Protecció Civil a través de X y ha recogido Europa Press.

En Terres de l'Ebre (Tarragona) también se registran interrupciones, en Amposta, Freginals y Masdenverge, con 5.533, 483 y 482 usuarios sin suministro eléctrico, respectivamente, mientras que otros municipios de la zona también sufren incidencias.

Por el momento, según Protecció Civil, no hay previsión de cuándo se restablecerá el servicio.