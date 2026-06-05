Miles de docentes se manifiestan en Barcelona y convocan una huelga el día de la visita del Papa

Manifestación docente en Arc de Triomf de Barcelona este viernes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 15.200 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, y unas 90.000, según los sindicatos docentes, se han manifestado este viernes en el centro de Barcelona para reclamar mejoras laborales y con la mirada ya puesta en la huelga del 9 de junio, que coincide con el primer las Pruebas de Acceso Universitaria (PAU) y la visita del papa León XIV a Catalunya, convocada este mismo viernes por Ustec·Stes y CGT Ensenyament.

La manifestación, que se ha iniciado en el Arc de Triomf y ha concluido en el Parc de la Ciutadella, junto al Parlament, ha estado presidida por la pancarta 'Ha ganado la dignidad educativa', justo el día siguiente del triunfo del 'no' en la consulta educativa sobre el preacuerdo educativo de la Conselleria de Educación.

Durante el trayecto se han coreado consignas como 'Niubó dimisión', 'Niubó escucha, esto es una revuelta', 'Por la mañana café, por la tarde ron, fuera policía de la educación', y en la que también ha tenido cabidas lemas referentes a la visita papal como 'El 9 cuando venga el Papa se encontrará una huelga' 0 'Habemus Papam, fumata amarilla'.

Al finalizar la manifestación, diferentes colectivos y sindicatos han tomado el micrófono, y la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha recibido una pitada al iniciar su parlamento y ha dicho de todo corazón "recoger el guante" de los silbidos.

Ha admitido que la situación no es fácil después de haber defendido el 'sí' en la consulta docente, pero que no hubieran firmado el acuerdo sin contar con el apoyo docente, y ha dicho que ahora quieren "recoser" sinergias, ir a los centros y escuchar a los docentes.

"La situación se tiene que resolver escuchando al colectivo", ha dicho, y ha enfatizado el componente emocional que se debe tener en cuenta con los docentes que no pueden sostener un sistema educativo en emergencia.

La portavoz de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha considerado un "orgullo" ver tal cantidad de gente en el Parc de la Ciutadella que muestra la dignidad de la comunidad educativa.

Ha asegurado que el 9 de junio volverán a "colapsar" Barcelona coincidiendo con la visita del Papa, y ha dicho que el 20 se reunirá la Assemblea Educativa de Catalunya.

Desde la Intersindical, Marc Martorell ha afirmado que el paradigma sindical ha cambiado con este ciclo de movilizaciones en el que "ningún acuerdo se aprobará sin consulta", y ha remarcado que la educación no está en venta.

Los tres sindicatos han reclamado iniciar un nuevo marco de negociación con la consellera de Educación --de la que CGT ha insistido en pedir la dimisión--, pero en el marco del comité de huelga.

REUNIÓN CON NIUBÓ

En paralelo, representantes de los sindicatos Aspepc·Sps, CC.OO. Educació y la UGT han mantenido encuentros este viernes con Esther Niubó, tras el 'no' al preacuerdo educativo firmado el pasado viernes.

Tras el encuentro, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha afirmado que han trasladado a Niubó que darán apoyo a la firma del acuerdo pero que "es un 'sí' condicionado" y que quieren que se tengan en cuenta las inquietudes que les trasladan los docentes.