Miles de docentes se manifiestan en Barcelona para exigir mejoras laborales

Manifestación en Barcelona durante la huelga docente - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de docentes catalanes se manifiestan este miércoles en Barcelona para reclamar mejores condiciones, en una marcha que ha comenzado en torno a las 12.50 horas en los Jardinets de Gràcia de Barcelona y en el marco de la jornada de huelga docente.

Convocados por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament y UGT, la previsión es acabar en la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, en la Via Augusta.

Llevaban carteles en los que se podían leer frases como 'Más recursos, más calidad, más dignidad', 'La docencia no tiene que ser supervivencia' y 'Bajar ratios: mejor educación'.