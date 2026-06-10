Miles de fieles esperan el paso del papamóvil en Barcelona: "Estoy espiritualmente lleno"

El Papa León XIV mantiene un encuentro eclesial con las entidades de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín en Barcelona - David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de fieles se han concentrado este miércoles por la tarde en los alrededores de las calles por las que el Papa León XIV realizará un recorrido en papamóvil por el centro de Barcelona: "Estoy espiritualmente lleno", explica Fernando, que ha querido llegar con tiempo al cruce entre Rosselló y Pau Claris para no perderse ni un detalle.

Fernando es uno de los miles de fieles que desde primera hora de la tarde han ido acercándose a la zona, muchos en familia, los jóvenes en grupos de amigos, para recibir al Pontífice en su penúltimo gran acto de masas en Barcelona.

El Papa iniciará hacia las 18.30 horas el trayecto en papamóvil por las calles del centro de Barcelona, en el cruce entre paseo de Gràcia y la avenida Diagonal, pasará por la calle Rosselló, y girará en la calle Sardenya para llegar a la Sagrada Família de Barcelona.

BANDERAS, PANCARTAS Y CÁNTICOS

Entre el público, centenares de banderas del Vaticano, algunas colgadas de las vallas protectoras, otras atadas al cuello, y banderas españolas, 'senyeres' y alguna estelada, de algunos que han seguido el llamamiento de entidades independentistas a recibir al Papa con ellas, y también de otros países, principalmente latinoamericanos.

Para evitar que las piernas pesen, hay quien ha traído sillas de camping, otros se han sentado en corrillos y se han distraído jugando a las cartas, mientras otros entonaban cánticos como 'Esta es la juventud del Papa' o 'Papa León, te queremos un montón'.

También pancartas y obsequios que, si hay algo de fortuna, podrá recibir el Papa, y bastantes niños y también bebés, como Simón y Vicky, cuyos padres intentarán que reciban la bendición de Robert Prevost: "Para que les proteja de todo mal", dice Sofía, su madre.

"NACIÓ, Y LUEGO LLEGÓ EL PAPA"

Uno de los que ha venido en familia es Quim, con 6 de sus hijos, pero no con su mujer, que no ha podido asistir por un buen motivo, y es que ayer fueron padres por séptima vez: "Nació, y luego llegó el Papa, es un niño bendecido", celebra orgulloso.

De hecho, por este motivo no pudo acudir a la Vigilia de Oración en el Estadi Olímpic, a pesar de tener entradas, pero está feliz de que haya tanta gente en las calles de Barcelona y tan "buen rollo", aunque lamenta que la visita a la capital catalana haya sido entre semana, y la de Madrid en fin de semana.

Sus hijos, junto a otros niños de su colegio, se hacen más amena la larga espera realizando dibujos de temática papal, y en alguno de ellos hay escrito un 67, en referencia al 'six-seven', una modernidad que León XIV ha incorporado en alguno de los actos de esta visita haciendo el gesto viral desde el papamóvil.

AFECTACIÓN A LOS COMERCIOS

Los cortes en el centro de la ciudad han afectado a algunos comercios (en ningún caso a los bares y cafeterías de alrededor, con largas colas), pero sí, por ejemplo, a una tienda de ropa infantil: "Yo estoy muy contento, pero la caja no tanto. Un día laborable sin clientes te hace un roto", comenta José Luis, que regenta el comercio.

Gloria, una de sus empleadas, comparte el diagnóstico, pero se muestra ilusionada por la visita papal: "Yo a las 4 acabo de trabajar y me podría haber ido a Mataró, pero me he quedado. ¡Es histórico!", y explica que este papa le cae especialmente bien.

EL USO DEL CATALÁN

No todos los concentrados son creyentes, es el caso de Toni, que lo era de pequeño y ya no, pero ha acudido con dos grandes esteladas para reivindicar la independencia, y critica abiertamente que ha habido "demasiado gasto" para la visita papal.

Sobre la polémica por el uso del catalán en los discursos de León XIV, quita hierro a la situación: "Ya lo ha hablado bastante, y ahora en la Sagrada Família más. No sé si tiene un pinganillo o algo, o es Omella que le ha ido chivando", ironiza.

TURISTAS, CICLISTAS Y CURIOSOS

La concentración por el Papa ha generado la desesperación de los ciclistas que habitualmente circulan por la Diagonal y no encontraban la forma de sortear los cortes de tráfico, y ha despertado también el interés de turistas y curiosos.

Se han quedado a ver la llegada de León XIV un grupo de turistas chinos que pasan 3 días en la ciudad, y que se han quedado sorprendidos con la afluencia de público: "Es un choque cultural, no habíamos visto nada igual", aseguran.