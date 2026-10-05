Miles de personas marchan en Barcelona por la vivienda en una manifestación que termina con cargas policiales

Cientos de personas durante una manifestación por la vivienda convocada por el Sindicat de Llogateres, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 20.000 personas según la Guàrdia Urbana de Barcelona y unas 120.000 según los organizadores, se han manifestado este lunes por la tarde en la capital catalana contra la crisis de vivienda.

La concentración se ha iniciado sobre las 19.30 desde la plaza Urquinaona hasta el Passeig de Gràcia con Gran Via.

La concentración se enmarca en las convocatorias similares que se han hecho en otras ciudades de España para reclamar medidas por la vivienda, y tras el aplazamiento de la del pasado sábado en Barcelona por el episodio de lluvias intensas.

Durante la manifestación, el Sindicat de Llogateres ha hecho un llamamiento para sumarse a la huelga general, poco después de que CCOO y UGT hayan anunciado que irán a la huelga general.

Los manifestantes han entonado cánticos a favor de la vivienda, como 'No se entiende, gente sin casa y casas sin gente', y también proclamas a favor de la huelga.

Portavoces de los sindicatos de vivienda han hecho un llamamiento para acudir a la acampada, que se levantó hace una semana en la plaza Catalunya.

CARGAS POLICIALES AL TÉRMINO DE LA PROTESTA

Al acabar la manifestación, sobre las 22.15 horas, los Mossos d'Esquadra han realizado cargas policiales en el cruce entre el paseo de Gràcia y la Gran Via ante el lanzamiento de botellas de vidrio y sillas de una terraza de bar hacia el cordón policial.

A las 22.20 horas, algunos activistas también han empezado a quemar unos 10 contenedores en ese cruce.

Alrededor de las 21.30, y con la manifestación desconvocada, parte de los manifestantes no habían salido de la zona.