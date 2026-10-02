Mínguez (PSOE): "Hoy perderemos, seguramente, ambos decretos. Yo quiero pensar que no"

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, se ha pronunciado tras la negativa de Junts a validar los decretos en vivienda que se votan este viernes en el Congreso: "Hoy perderemos, seguramente, ambos decretos. Yo quiero pensar que no".

Ha instado a Junts a reflexionar: "Tenemos al PNV, por ejemplo, que es un partido nacionalista que con sentido de estado, que con sentido de solidaridad, con sentido de humanidad ya ha afirmado que apoyaría estos decretos. Por tanto, yo insisto, queda tiempo", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha asegurado que el Gobierno mantiene su voluntad de presentar ambos decretos este viernes después de la exigencia de Junts de que estos se retiraran.

"Hay mucha gente que está fuera, que está en la calle. Hay muchas familias, hay muchas madres, hay muchas abuelas, hay muchas 'Maricármenes' que quedan desprotegidas. Esto es lo que ocurre si no se aprueban estos decretos y eso es lo que debería preocuparnos"

Ha expresado que ambos decretos "hubieran ido más allá" si fuera por PSOE y Sumar.