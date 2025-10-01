El Ministerio de Cultura aporta 200.000 euros al fondo de la Unesco para reconstruir Gaza

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed (i) y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), llegan a un encuentro en el Mondiacult, a 1 de octubre de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, han anunciado un acuerdo por el que el Ministerio de Cultura aportará 200.000 euros al fondo de la Unesco para la reconstrucción de Gaza, tras una reunión celebrada este martes en el marco del Mondiacult de Barcelona.

Este fondo está dirigido a la reconstrucción de Gaza, gestionado por la Unesco y dirigido a atender la emergencia en términos de educación, cultura, comunicación e información, tan pronto como se pueda acceder al terreno, informa el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Se prevé proporcionar ayuda psicosocial a estudiantes, actuar sobre el patrimonio para su salvaguarda y dar apoyo a periodistas, y es la primera vez que el Ministerio contribuye a este fondo de emergencia de la Unesco y un primer paso para establecer una aportación regular.

Esta aportación se suma a los 100.000 euros que el Ministerio de Cultura aporta anualmente al programa TEJA, una red de solidaridad cultural internacional que brinda apoyo a artistas y profesionales de la cultura en situaciones de emergencia, y a través del cual artistas palestinos viajan a España para realizar residencias artísticas.

El Ministerio de Cultura ha impulsado en los últimos meses diferentes iniciativas en colaboración con UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada, con el objetivo de dar apoyo a Gaza y "denunciar el genocidio que Israel está perpetrando sobre la población palestina".

El Ministerio, junto a la Embajada de Palestina, impulsaron 'Cultura para la paz', un programa multidisciplinar de actividades culturales que se celebraron entre marzo y mayo pasados, con la voluntad de promover acciones entre ambos países en los campos de la cultura y el arte.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional de Antropología acogen desde la semana pasada la exposición 'Gaza a través de sus ojos', y el Ministerio y el INAEM organizaron en julio una función benéfica de 'Afanador' del Ballet Nacional que destinó la recaudación a programas de emergencia de UNRWA.