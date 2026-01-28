El Ministerio de Cultura concede ayudas a 3 proyectos catalanes de salvaguarda del patrimonio

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha concedido ayudas a 3 proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Catalunya, por un valor total de 45.134,16 euros.

El objetivo es promover la investigación, transmisión, protección y promoción de esta tipología del patrimonio, informa el ministerio este miércoles en un comunicado.

Entre los proyectos seleccionados en Catalunya figuran uno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) acerca de la preservación, el estudio y la valorización de las construcciones de piedra seca en la Serra de Montsant, y el de la Universitat de Lleida referido a los saberes tradicionales en el sur de la comarca del Segrià.

También ha sido seleccionado un proyecto de investigación etnológica de los usos tradicionales del bosque y su evolución en el municipio de Alt Àneu, presentado por el municipio de la localidad.

Un total de 18 proyectos de 9 comunidades autónomas se han visto beneficiadas por las ayudas del ministerio para la investigación, transmisión, protección y promoción de esta tipología de patrimonio, con un importe total de 234.000 euros.