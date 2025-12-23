El Ministerio de Sanidad designa al Vall d'Hebron de Barcelona como CSUR en 6 nuevas patologías

Bloque quirúrgico del Vall d'Hebron. - VALL D'HEBRON

BARCELONA 23 Dic.

El Ministerio de Sanidad ha designado al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona como centro, servicio y unidad de referencia (CSUR) en 6 nuevas patologías y procedimientos, convirtiéndose en el centro público español con más CSUR, con un total de 50, informa en un comunicado de este martes.

Las nuevas incorporaciones son Aneurisma Intercraneal completo y Revascularización Cerebral en adultos; Cefaleas y Neuralgias Craneales Refractarias en adultos; Malformaciones Complejas de la Charnela Craneocervical en adultos; Enfermedades minoritarias en adultos que cursan con trastornos cognitivos; Tratamiento Quirúrgico del Cáncer de Páncreas de Resecabilidad límite en adultos, y Cirugías de los Trastornos del Movimiento, este último en alianza con el Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona).

El Ministerio de Sanidad también ha reacreditado a Vall d'Hebron como centro de referencia en adultos y en pediatría en esclerosis múltiple y en el conjunto de ataxias y paraplejias hereditarias.

El gerente del hospital, Albert Salazar, ha asegurado que el reconocimiento avala "la experiencia de equipos profesionales con un alto grado de multidisciplinariedad que ponen sus conocimientos al servicio de paciente para resolver problemas de salud".

La directora de Procesos, Calidad e Innovación del Vall d'Hebron, Soledad Romea, ha apuntado que para obtener un CSUR también es necesario acreditar, en una auditoría, que se desarrolla un volumen de actividad determinado, se dispone del equipamiento y del personal necesarios para ofrecer una atención de calidad.

También si se cumplen los indicadores de resultados y calidad definidos y se tiene la capacidad para impulsar la investigación y para proporcionar formación a profesionales, pacientes y familias en la actividad designada como referencia.