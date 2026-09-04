El Ministerio de Transportes avanza en la rehabilitación del firme de la A-2 en Lleida

Trazado donde se realizan las obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LLEIDA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en los trabajos de rehabilitación superficial del firme de la A-2, entre los kilómetros 484 y 487, a su paso por los municipios de Mollerussa, Vila-sana, El Palau de l'Anglesola, Fondarella y Golmés, en la provincia de Lleida.

Esta actuación forma parte de un contrato de mantenimiento preventivo y mejora de la Red de Carreteras del Estado, dotado con un presupuesto de 15,08 millones (IVA incluido), informa el Ministerio este viernes en un comunicado, donde explica que, en los próximos días, se ejecutarán actuaciones de fresado y reposición de firme, y posterior repintado de la señalización horizontal en el tramo indicado.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, de las 7 horas del lunes 7 de septiembre a las 19 del miércoles 16 de septiembre, se cortarán al tráfico las vías colectoras-distribuidoras laterales de la A-2 entre los kilómetros 484 y 487; durante la ejecución de las obras, el tráfico será reconducido a través de itinerarios alternativos debidamente señalizados.

No habrá afectaciones el viernes 11 de septiembre, con motivo de la festividad de la Diada de Catalunya.

Estas actuaciones se incluyen dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 209 millones desde junio de 2018 en la provincia de Lleida, y que genera "un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente".