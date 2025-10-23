El ministro adjunto de Exteriores japonés pide "buscar soluciones" conjuntas ante retos globales

El ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Japón, Takeshi Akahori, en la inauguración del Foro España-Japón 2025 - EUROPA PRESS

Desea que las relaciones entre Japón y España sean "aún más" sólidas gracias al Foro España-Japón

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Japón, Takeshi Akahori, ha invitado a España a "actuar conjuntamente para buscar soluciones involucrando a los demás países" ante los actuales desafíos de la gobernanza global.

Así se ha pronunciado este jueves en una intervención telemática en la inauguración del Foro España-Japón 2025, que se ha celebrado en el Palau de Pedralbes de Barcelona, en la que también ha participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Akahori, que ha pronunciado todo su discurso en castellano, ha destacado que España y Japón "son socios estratégicos unidos por valores comunes como la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos".

Ha deseado que el debate que se llevará a cabo en este foro fortalecerá "la cooperación internacional y el entendimiento mutuo entre ambos países", y ha destacado la presencia española en la Expo 2025 de Osaka, cuyo pabellón recibió más de 3 millones de visitantes, según sus datos.

Ha agradecido que, durante la Expo, Japón recibió "muchas visitas" de representantes españoles, entre los que ha destacado al ministro de Industria, Jordi Hereu, y el de Economía, Carlos Cuerpo, así como la del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El ministro ha deseado que las relaciones entre Japón y España sean sólidas y se profundicen "aún más" gracias a la celebración anual del Foro España-Japón, que coincide también con el Año Catalunya-Japón.

COPRESIDENTES DEL FORO

Por su parte, la copresidenta del Foro España-Japón Ángeles Delgado ha asegurado que ante los tiempos de transformación profunda que vive el mundo, ambos países comparten la visión de que es necesario "un orden basado en normas, de cooperación y diplomacia", y ha añadido que España y Japón tienen la responsabilidad de actuar como fuerzas de equilibrio, diálogo y estabilidad.

El copresidente del Foro España-Japón Yoshio Sato ha destacado el nombramiento de una nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que ha definido como polifacética y experta en economía y política exterior, por lo que ha augurado que esto "acarreará la profundización de la relación" entre España y Japón y también con la UE.