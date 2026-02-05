Miquel Roca será reconocido en la III Edición del Premio al Impulso de la Mediación Empresarial

Archivo - El abogado y expolítico español Miquel Roca. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurista y expolítico Miquel Roca, uno de los 'padres' de la Constitución de 1978, recibirá el Premio de Honor a la Trayectoria Profesional en la III Edición del Premio al Impulso de la Mediación Empresarial, organizado por el Centro Español de Mediación (CEM).

El jurado ha tomado en consideración su aportación a la defensa del Estado de Derecho, a la democracia constitucional y a la estabilidad del marco de convivencia en España, informa el CEM en un comunicado este jueves.

Asimismo, ha resaltado su "firme compromiso" con la promoción de la cultura del acuerdo entre actores con intereses diversos, priorizando la negociación, la escucha activa y el equilibrio de intereses para alcanzar soluciones sostenibles.

En esta tercera edición, el jurado también ha seleccionado 5 candidaturas finalistas entre las presentadas en las categorías de Mejores Prácticas y Mejor Publicación Divulgativa.

Estos galardones tienen como objetivo reconocer y premiar iniciativas que pongan en valor las ventajas de la mediación civil y mercantil como vía para la resolución de disputas empresariales, que contribuyan al desarrollo de la cultura del diálogo e impulsen propuestas en esta materia dirigidas a los poderes públicos.