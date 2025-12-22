El MNAC acepta una comisión de peritos para las obras de Sijena y propone que sea internacional

Archivo - Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha asegurado que "no se opone" a la creación de una comisión de peritos para el traslado de las obras de Sijena, y ha propuesto la inclusión de expertos internacionales y de las instituciones técnicas en conservación-restauración de las tres administraciones que forman parte de su consorcio en la misma.

Así lo comunica el MNAC, tras acuerdo unánime en su patronato, a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Huesca que instruye la causa en un escrito, presentado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, ante la propuesta de la creación de esta comisión de peritos sugerida por el juzgado.

El museo ha asegurado que la intervención de peritos está "plenamente justificada" en este caso debido a la complicación que comporta la ejecución de la sentencia, y ha considerado que la juez debe auxiliarse de peritos expertos para decidir el medio más apropiado.

El MNAC ha afirmado que los peritos que designe la juez "deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible" como recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil.

"EXPERIENCIA RELEVANTE" EN PINTURA MURAL

Ha pedido que los profesionales de la comisión "deberán acreditar una experiencia relevante en materia de pintura mural" y emitir por escrito su dictamen, y ha dicho que su objeto es prestar asesoramiento al juzgado en la mejor manera de ejecutar la sentencia, la evaluación de los riesgos y la posterior preparación del proyecto técnico de cumplimiento de la sentencia.

El MNAC, en caso de que la juez acuerde finalmente crear esta comisión, propone que que formen parte, de manera conjunta, las instituciones técnicas en conservación-restauración de las tres administraciones de su consorcio: el Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat, el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), del Ministerio de Cultura, y el Servicio de Conservación-Restauración del Ayuntamiento de Barcelona.

Asimismo, también propone "debido a la importancia cultural mundial de las pinturas murales" que se integren en la comisión expertos internacional en materia de conservación-internacional procedentes de entidades como la Unesco, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Courtauld Institute, el Getty Conservation Institute, el Istituto Superiore per la Conservazione e Il Restauro y la Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana.

El museo ha dicho que "no se comprendería una comisión de peritos que no estuviera compuesta, en una medida relevante" por expertos mundiales, ha dicho que debe ser paritaria entre los propuestos por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y el MNAC, y ha afirmado que no desea ni pretende formar parte de la misma.