El MNAC adjudica el traslado de las pinturas profanas de Sijena (Huesca) a la madrileña SIT

Archivo - La fachada exterior del MNAC, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC, a 9 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha adjudicado el contrato para la desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) a la empresa SIT, la única que se presentó al concurso, según ha podido saber Europa Press.

La empresa ganadora del concurso ha sido la madrileña SIT Proyectos, Diseño y Conservación, según informan este miércoles 'El Punt Avui' y 'El Periódico'.

El importe de adjudicación es de 51.659,74 euros sin IVA, que con IVA alcanza los 62.508,29 euros, y el contrato fija el plazo de ejecución de los trabajos entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre.

El objeto del contrato es realizar los trabajos necesarios para la desinstalación de su ubicación actual de las pinturas profanas, expuestas en la sala 17 de la colección permanente del MNAC, así como la provisión de embalajes adecuados a su tipología y el transporte hasta el monasterio, en Villanueva de Sijena.

También es objeto del contrato el desambalaje de las pinturas y todas las actuaciones derivadas de estos transportes, y, atendiendo que se trata de pintura al fresco, arrancadas y traspasadas a tela, los embalajes y los transportes deben realizarse en condiciones que garanticen su conservación.

Las pinturas profanas son un conjunto de pintura mural --fresco trasladado a tela-- formado por ocho plafones que, a manera de friso continuo, decoraba la parte superior de los muros de una sala rectangular situada entre la iglesia y el claustro y están en depósito de la comunidad de religiosas sanjuanistas.

El MNAC ha asegurado que el traslado de las pinturas profanas era distinto por que sus características y estado de conservación son "técnicamente diferentes" a los murales.